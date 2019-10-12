Уфимский таксист жестоко расправился с девушкой, которой было нечем платить

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-12T08:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимский таксист жестоко расправился с 17-летней девушкой, которая не заплатила ему за проезд.

По данным прокуратуры республики, убийство произошло в сентябре 2004 года. 32-летний таксист подвозил 17-летнюю студентку в Орджоникидзевском районе столицы. Вдруг между водителем и пассажиркой начался конфликт – девушка якобы задолжала ему деньги за проезд. Обезумевший мужчина начал жестоко избивать студентку руками и ногами. От сильных ударов несчастная скончалась на месте. После этого таксист спрятал тело девушки в мусорный бак и залег на дно – ему удалось скрываться от правосудия 15 лет.

Жуткая правда выяснилась в 2019 году. Убийца отбывал срок за перевозку наркотиков. Во время одного из допросов сыщики завели с ним разговор об уголовном деле 15-летней давности – на одежде убитой нашли следы наркокурьера. Мужчина решил сразу во всем признаться.

Прокуратура Орджоникидзевского района передала дело для рассмотрения в суд по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU