В Уфе скрипач устроил голодовку в юрте из стекла

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-12T08:12:11+03:00

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Уфимский дирижер и скрипач Рустэм Сулейманов начал недельную голодовку в центре Уфы.

Известно, что музыкант попросил запереть себя в комнате с прозрачной стеной на семь дней. В этом помещении Сулейманов планирует провести целую неделю – все это время он будет играть на скрипке музыку башкирского фольклора. Перфоманс «Куб», по словам самого музыканта, призван привлечь внимание к национальной музыке.

Послушать, как запертый скрипач играет на музыкальном инструменте, можно на территории уфимского «Арт-Квадрата» с 11 по 18 октября. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU