Житель Башкирии открыл пальбу на свадьбе, а потом скрылся в Геленджике

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-11T16:55:05+03:00

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В Благовещенском районе осудили 29-летнего мужчину: его признали виновным в покушении на убийстве и причинении легкого вреда здоровью.

Как выяснилось в ходе следствия, в июле прошлого года мужчину пригласили на свадьбу, но во время праздника он поссорился с одним из гостей, а потом выстрелил обидчику в ногу. Вот только пуля попала в бедро повару, потому что весьма нетрезвый мужчина перепутал его со своим оппонентом.

На следующий день разозленный мужчина решил все же поквитаться со своим обидчиком и выследил его на улице, после чего открыл стрельбу, но, к счастью, промахнулся. Зато все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, так что у стрелка не было шансов для оправдания.

Поначалу мужчину отпустили домой под подписку о невыезде, но тот решил скрыться в Геленджике, где его задержали через три недели. В итоге суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU