2019-10-11T16:01:33+03:00
Происшествия

В Башкирии девочка едва не погибла, катаясь на картинге

На ее карт упала сухая ветка, после чего ребенок врезался в отбойник
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Салавате следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровья ребенку».

Эта печальная история произошла еще в конце августа: девятилетняя девочка каталась на картинг-площадке, как неожиданно на ее карт упал обломок сухого дерева. От неожиданности ребенок потерял управление картом и врезался в отбойник из автомобильных шин. Школьница получила серьезные травмы и долгое время пробыла в больнице.

- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают сотрудников картинг-клуба, а также оценивается вред здоровью ребенка. Всем лицам будет дана соответствующая правовая оценка, также выяснится, почему не были соблюдены меры безопасности, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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