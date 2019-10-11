2019-10-11T15:13:46+03:00
Общество

Дожди и ветер: какая погода ожидает уфимцев завтра, 12 октября

Синоптики предоставили свой неутешительный прогноз
Яна БАЗЕКИНА
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Отправляясь на прогулку, не забывайте захватить с собой зонтОтправляясь на прогулку, не забывайте захватить с собой зонтФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе воцарилась настоящая осень, так что прогноз синоптиков на ближайшие дни не радует. Уже завтра, в субботу, 12 октября, уфимцев ожидает пасмурная и холодная погода. То и дело будет идти дождь, температура воздуха днем едва достигнет отметки +6; +8 градусов, а ночью и вовсе опустится до +3. Не прибавит оптимизма и пронизывающий ветер с порывами до 4-6 метров в секунду. Так что если вы все же решите отправиться на прогулку по осеннему городу – одевайтесь теплее и захватите зонт.

Впрочем, расстраиваться не стоит – уже к воскресенью тучи немного рассеются, и местами даже проглянет солнце. А вот на потепление надеяться не приходится, столбики термометров не поднимутся выше отметки в +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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