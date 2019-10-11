Билеты на акустическую программу Юрия Шевчука в Уфе закончились за два месяца до концертов

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-11T14:57:11+03:00

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Программа под названием «Акустика» пользуется огромным успехом не только у российских поклонников лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, но и в Европе, США и Канаде - 7 ноября ее услышат в Хельсинки, а 11 ноября в Лондоне. А вот земляки легендарного рок-музыканта не слышали ее уже очень давно. Поэтому двух концертов, которые 5 и 7 декабря Юрий Шевчук и тройка участников «ДДТ» - Алексей Федичев (соло-гитара, бэк-вокал), Тема Мамай (ударные) и Роман Невелев (бас-гитара) представят в Уфе, оказалось недостаточно . Башкирские поклонники раскупили билеты, даже самые дорогие, цена которых доходила до 4500 рублей, в рекордно короткие сроки - за два месяца до концертов. Случай для Уфы, где нет привычки приобретать билеты заранее, беспрецедентный. Теперь тем, кто не сможет попасть на концерты, остается только надеяться, что Юрий Юлианович сделает дополнительный концерт в башкирской столице или в каком-то другом городе республики.

Счастливчики, успевшие приобрести билеты в ГКЗ «Башкортостан», в предвкушении, ведь двухчасовая программа «Акустики» включает не только песни разных лет, но и диалог с публикой - Шевчук всегда много общается с залом, делится своими самыми сокровенным мыслями, читает стихи.

ИСТОЧНИК KP.RU