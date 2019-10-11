В Башкирии на ярмарке умер мужчина, подняв большой кочан капусты

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-11T13:01:04+03:00

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Пожилой житель села Малояз умер на ярмарке прямо на руках продавщицы капусты от сердечного приступа. Как сообщает местное издание «На земле Салавата», мужчина пришел утром на ярмарку в приподнятом настроении, шутил со знакомыми, а потом отправился выбирать капусту. Он уже взял в руки увесистый кочан, как неожиданно побледнел и стал оседать на землю. Рядом оказалась врач, которая попыталась оказать первую помощь, но все было бесполезно: пожилой мужчина скончался прямо на руках у торговки.

"Дедушка, с виду очень энергичный, подошел ко мне и попросил капусту, затем схватил довольно крупный кочан и вдруг на моих глазах стал оседать и падать. Я успела схватить его, рядом оказался врач Малоязовской ЦРБ. Вместе мы аккуратно уложили его на землю. Доктор попытался оказать первую помощь, но мужчина уже не подавал признаков жизни.

- Дедушка, с виду очень энергичный, подошел ко мне и попросил капусту, затем схватил довольно крупный кочан и вдруг на моих глазах стал оседать и падать. Я успела схватить его, рядом оказался врач Малоязовской ЦРБ. Вместе мы аккуратно уложили его на землю. Доктор попытался оказать первую помощь, но мужчина уже не подавал признаков жизни, - рассказала торговка, свидетельница событий.

Когда через пять минут приехала скорая, было уже слишком поздно – мужчина скончался от сердечного приступа.

ИСТОЧНИК KP.RU