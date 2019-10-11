В Башкирии на ярмарке умер мужчина, подняв большой кочан капусты
Пожилой житель села Малояз умер на ярмарке прямо на руках продавщицы капусты от сердечного приступа. Как сообщает местное издание «На земле Салавата», мужчина пришел утром на ярмарку в приподнятом настроении, шутил со знакомыми, а потом отправился выбирать капусту. Он уже взял в руки увесистый кочан, как неожиданно побледнел и стал оседать на землю. Рядом оказалась врач, которая попыталась оказать первую помощь, но все было бесполезно: пожилой мужчина скончался прямо на руках у торговки.
"Дедушка, с виду очень энергичный, подошел ко мне и попросил капусту, затем схватил довольно крупный кочан и вдруг на моих глазах стал оседать и падать. Я успела схватить его, рядом оказался врач Малоязовской ЦРБ. Вместе мы аккуратно уложили его на землю. Доктор попытался оказать первую помощь, но мужчина уже не подавал признаков жизни.
- Дедушка, с виду очень энергичный, подошел ко мне и попросил капусту, затем схватил довольно крупный кочан и вдруг на моих глазах стал оседать и падать. Я успела схватить его, рядом оказался врач Малоязовской ЦРБ. Вместе мы аккуратно уложили его на землю. Доктор попытался оказать первую помощь, но мужчина уже не подавал признаков жизни, - рассказала торговка, свидетельница событий.
Когда через пять минут приехала скорая, было уже слишком поздно – мужчина скончался от сердечного приступа.
ИСТОЧНИК KP.RU