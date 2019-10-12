В Башкирии свора бездомных собак загрызла двух коз прямо посреди улицы

СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-12T07:19:09+03:00

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Неприятную картину наблюдали сегодня, 11 октября, жители Белорецка: на улице Карла Маркса лежали два окровавленных трупа молоденьких коз. Чуть поодаль жители заметили свору бездомных собак и решили, что именно они причастны к нападению на домашний скот.

- До каких пор у нас в городе будут бегать беспризорные собаки?? С утра в центре города наблюдаем такую картину. Все в шоке, дети испуганы. Картина ужасов, - возмутилась автор поста в социальных сетях Эля С. и приложила фотографии растерзанных козочек.

Фото: соцсети

Многие горожане поддержали автора поста, заявив, что бездомных собак необходимо отлавливать, поскольку они представляют опасность для прохожих, особенно детей. А вот часть заступилась за бродячих псов, посчитав, что во всем виноваты сами люди, которые бросают своих питомцев на произвол судьбы, вот они и добывают себе пропитание.

- Собаки не виноваты в том, что люди дураки, они такие же живые существа и имеют право жить. Если Вас оставить одного в лесу без всего, Вы тоже будете убивать животных, чтобы прокормить себя, так чем же Вы тогда лучше? В этой ситуации виноваты только люди, - уверена Аделина С.

ИСТОЧНИК KP.RU