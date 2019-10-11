2019-10-11T18:57:11+03:00
Происшествия

Житель Башкирии забил до смерти гвоздодером женщину ради 200 рублей

За расправой над несчастной наблюдал ее парализованный отец
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Башкирии перед судом предстанет 42-летний житель Буздякского района: его обвиняют в жестоком убийстве и разбое.

Как установило следствие, в ноябре прошлого года преступник гвоздодером взломал дверь в квартиру, в которой жила 62-летняя женщина вместе со своим пожилым парализованным отцом. Ворвавшись в квартиру, злоумышленник несколько раз ударил гвоздодером пенсионерку по голове, от чего та рухнула замертво. За расправой над дочерью бессильно наблюдал ее парализованный отец, но не смог пошевелиться или позвать на помощь. Грабитель же, прихватив 200 рублей и личные вещи убитой, поспешил скрыться, но вскоре был задержан по горячим следам.

- Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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