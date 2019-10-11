За год в Башкирии родители 15 раз выбрали имя Радий для своих сыновей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-11T14:01:58+03:00

Мамы и папы верят, что с таким именем их дети вырастут сильными и успешными

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В Башкирии за год 15 семей выбрали для своих родившихся малышей имя Радий – в честь нового главы республики Радия Хабирова. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Госкомитет по делам юстиции, это редкое имя становится очень популярным, потому что родители верят в его мощную энергетику. Они надеются, что мальчик, названный Радием, вырастет сильным, целеустремленным и успешным – как и руководитель региона.

Всего за этот год в Башкирии родились 31 930 детей.

Кстати

Имя «Радий» в переводе с древнегреческого языка означает «солнечный луч». Считается что человек с таким именем отличается смелостью, аналитическим складом ума и высокой работоспособностью.

ИСТОЧНИК KP.RU