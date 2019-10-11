Уфимские врачи сотворили настоящее чудо и спасли ребенка

СЕГОДНЯ 19:55 2019-10-11T19:55:09+03:00

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Уфимские врачи сотворили настоящее чудо и спасли жизнь шестилетнему мальчику из Томска, родившемуся с пороком сердца. Как сообщает ГТРК «Башкорстостан», таких редких случае в России – единицы. У мальчика порок сердца осложнен аномалией Эбштейна, а значит, сердечный клапан не только смещен в сторону, но и сформирован неправильно.

Ребенка кардиологи оперировали под руководством томского хирурга, и эта операция, длившаяся четыре часа, стала первым подобным опытом в истории республиканской хирургии. По сути, врачи «выкроили» новое сердце мальчику: из аномальных створок сформировали новый клапан. Операция прошла успешно, и теперь у ребенка появился шанс на здоровую жизнь.

Позже в кардиоцентре прошли мастер-классы, на которых медики обменялись опытом по успешному оперированию сердечных пороков.

ИСТОЧНИК KP.RU