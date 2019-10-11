2019-10-11T07:34:38+03:00
Звезды

Радик Юльякшин ответил на пикантный вызов молодого спортсмена

Артист все-таки отбил мяч ягодицами
Рустем АХУНОВ
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Радик Юльякшин принял вызов спортсмена из БашкирииРадик Юльякшин принял вызов спортсмена из Башкирии
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Известный в Башкирии певец Радик Юльякшин ответил на вызов защитника футбольный «Уфы» Данила Кругового.

Напомним, что футболист внешне похожий на Юльякшина на прошлой неделе предложил артисту поучаствовать в необычном челлендже. Дело в том, тренер «горожан» Вадима Евсеева во время матча с московским «Динамо» принял летящий в него мяч весьма забавным образом – отбил его своими ягодицами. Видео курьезного момента попало в социальные сети и быстро набрало популярность. В связи с этим игрок «Уфы» бросил Юльякшину вызов – отбить мяч в стиле Евсеева.

Через неделю артист ответил Круговому. Видео музыкант выложил в социальных сетях. Для уверенности Юльякшин даже записал несколько дублей.

- Эстафету принял, - заявил в видео Юльякшин.

Радик Юльякшин принял мяч в стиле Вадима Евсеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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