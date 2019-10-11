Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с днем республики
Сегодня, 11 октября, в Башкирии отмечают памятную дату – 100 лет со дня образования Республики Башкортостан. Ровно сто лет назад Башкирия стала первой автономной республикой в составе РСФСР, и за эти годы превратилась в процветающий регион.
Первым жителей республики поздравил глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что на сегодняшний день Башкирия – один из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов страны, где реализуются самые смелые и масштабные инвестиционные проекты, активно развиваются наука, образование и здравоохранение, а также благоустраиваются города и села. Глава республики подчеркнул, что в Башкирии в дружбе и согласии проживают представители более ста народов и самых разных религий, а значит, республика по праву может гордиться своей национально-культурной политикой.
- Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, радости и счастья! С праздником, дорогие друзья! – обратился ко всем жителям Башкирии Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU