Обошли все парки: уфимские волонтеры рассказали, как искали пропавшего 14-летнего подростка
Уфимские волонтеры рассказали, как проходили поиски пропавшего 14-летнего подростка. Напомним, что Владимир не вернулся домой вчера вечером, 9 октября, и сотрудники интерната, где воспитывался мальчик, немедленно обратились за помощью в полицию и к поисковикам.
- Сигнал о пропаже поступил к нам в 21.43. К 22.30 уже создали ориентировку, а также распространили информацию по соцсетям и СМИ, - рассказал руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров. – К 23.00 создали две мобильные группы и отправились прочесывать окрестности.
Первая группа поисковиков обошли все парки и гаражи в Черниковке, а вторая группа обыскала парк Гафури и ближайшую местность. К счастью, сегодня, 10 октября, в 11.15 мальчика нашли живым и здоровым сотрудники интерната. Сейчас здоровью Владимира ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU