В Башкирии начали строить мусоросортировочный завод

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-10T18:02:24+03:00

Он появится на территории действующего полигона в Туймазах

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В республике началось строительство завода по переработке мусора. Комплекс появится в Туймазах на месте действующего полигона ТКО.

Как рассказал директор ООО «Экология - Т» Ильнур Шакиров, на данный момент уже заложен фундамент общей площадью 2000 квадратных метров, к началу декабря планируется полностью смонтировать металлический каркас здания.

По предварительным данным, строительство закончат в конце 2020 года. Здесь смогут перерабатывать 100 тысяч тонн отходов в год.

В общей сложности планируется строительство четырех мусоросортировочных комплексов и 5 мусоросортировочных станций. Их оборудование способно разделить поток отходов на две фракции: мелкую, размер которой до 40 мм, и крупную фракцию, которая составляет около 60 % отходов, и в которую входит извлекаемое вторичное сырье.

ИСТОЧНИК KP.RU