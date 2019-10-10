Воришка из Башкирии оставил на месте преступления пакетики из-под картошки фри

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-10T17:04:46+03:00

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Курьезная кража произошла в городе Стерлитамаке. Воришка сломал навесной замок одного из гаражей местного кооператива, пробрался внутрь и украл бензогенератор. Уходя из бокса с добычей, злоумышленник обронил купленную в фастфуде картошку фри.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что последний раз в свой гаражный бокс владелец заходил в конце лета, а кражу обнаружил только в минувший вторник, 8 октября. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Правоохранители осмотрели помещение гаража и обнаружили след обуви, который мог принадлежать вору. Внимание стражей порядка также привлекли два пакета из-под картошки фри. Заявитель сказал полицейским, что они ему не принадлежат – возможно, их обронил злоумышленник, когда выходил из гаража. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU