Появились кадры с фотосессии экс-кандидата на пост главы Башкирии в гробу

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-11T08:04:09+03:00

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В минувший вторник, 8 октября, экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова устроила необычную фотосессию. Plus Size модель и руководитель модельного агентства «Статус» улеглась в гроб в белом платье. Такой неординарный фотосет она объяснила попыткой примерить на себе образ Паночки - героини повести Гоголя «Вий».

Фото: Миля Султанова

Снимки Сании Тимасовой, которые сделала фотограф Миля Султанова, быстро разлетелись по интернету и уже стали поводом для бурного обсуждения в соцсетях. Свой вклад внес и известный карикатурист Камиль Бузыкаев, изобразив модель на одном из своих рисунков.

- Сначала был легкий мандраж, но раз я дала согласие то давать «заднюю» было поздно. Когда крышку гроба начали закрывать, у меня началась паника. Я хотела как можно скорее вылезти оттуда. Далее ещё 1,5 часа я приходила в себя, внутри меня началась бешеная перезагрузка. К вечеру у меня появилось ощущение умиротворения как будто я переродилась заново, - поделилась своими впечатления о необычной фотосессии Сания Тимасова.

Фото: Миля Султанова

ИСТОЧНИК KP.RU