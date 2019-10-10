В подмосковных Химках обнаружен труп стюарда из Башкирии

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-10T14:18:46+03:00

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На съемной квартире в подмосковных Химках обнаружены трупы двух стюардов одной из российских авиалиний. Среди погибших – 29-летний житель Башкирии. Об этом сообщает федеральная «Комсомольская Правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным коллег, тела Вадима и 27-летнего Антона были найдены в минувшую среду, 9 октября, в квартире по улице Германа Титова. К моменту обнаружения молодые люди были мертвы около 12 часов. При беглом осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Сейчас трупы находятся в морге на судмедэкспертизе. СК Московской области начал доследственную проверку по факту происшествия.

Судя по социальным сетям, молодой уфимец проживал в Москве. Парень любил путешествовать и успешно совмещал это с работой бортпроводника - социальные сети погибшего буквально завалены снимками из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU