2019-10-10T13:31:43+03:00
Общество

В Башкирии расширят список семей, которые получат 600 тысяч рублей

На выплаты смогут рассчитывать родители с совершеннолетними детьми
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Проект закона рассмотрят на ближайшем пленарном заседанииПроект закона рассмотрят на ближайшем пленарном заседании
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На ближайшем пленарном заседании депутаты Курултая рассмотрят законопроект о внесении изменения в документ о господдержке многодетных семей в Башкирии. Корректировки предполагают расширение списка семей, которые получат единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, на данный момент солидную сумму могут получить только те семьи, в которых воспитываются от восьми и более несовершеннолетних детей.

– Мы предлагаем распространить право на получение данной выплаты также на семьи, в которых восемь и более детей в возрасте до 23 лет. Молодежь, как правило, после окончания школы поступает в вузы и колледжи, продолжает учебу и фактически находится на иждивении родителей, – объяснил Толкачев.

По мнению башкирских парламентариев, к 23 годам молодые люди уже готовы к самостоятельной жизни, однако до тех пор их семьи нуждаются в социальной поддержке.

Спикер Госсобрания также добавил, что изначально единовременная выплата полагалась только для семей с девятью и более детьми. Осенью прошлого года депутаты расширили круг получателей поддержки, снизив требования по числу детей до восьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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