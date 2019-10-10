В Башкирии расширят список семей, которые получат 600 тысяч рублей
На ближайшем пленарном заседании депутаты Курултая рассмотрят законопроект о внесении изменения в документ о господдержке многодетных семей в Башкирии. Корректировки предполагают расширение списка семей, которые получат единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей.
Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, на данный момент солидную сумму могут получить только те семьи, в которых воспитываются от восьми и более несовершеннолетних детей.
– Мы предлагаем распространить право на получение данной выплаты также на семьи, в которых восемь и более детей в возрасте до 23 лет. Молодежь, как правило, после окончания школы поступает в вузы и колледжи, продолжает учебу и фактически находится на иждивении родителей, – объяснил Толкачев.
По мнению башкирских парламентариев, к 23 годам молодые люди уже готовы к самостоятельной жизни, однако до тех пор их семьи нуждаются в социальной поддержке.
Спикер Госсобрания также добавил, что изначально единовременная выплата полагалась только для семей с девятью и более детьми. Осенью прошлого года депутаты расширили круг получателей поддержки, снизив требования по числу детей до восьми.
ИСТОЧНИК KP.RU