2019-10-10T12:54:07+03:00
Происшествия

В «гнилой» башкирской школе нашли тело мужчины

Несчастный сорвался с крыши и разбился насмерть
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Несчастный случай произошел на территории печально известной школыНесчастный случай произошел на территории печально известной школыФото: Рустем АХУНОВ
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В минувшие выходные на территории печально известной школы в селе Нижнетроицкий Туймазинского района погиб рабочий.

Напомним, учреждение «прославилось» на всю республику. Дело в том, что еще в 2017 году стало известно, что более 400 школьников учатся в покрытом плесенью здании, которое в бумагах значилось как «ограниченно работоспособные». В 2018 году местные власти под давлением родителей и надзорных ведомств приняли решение отремонтировать «гнилую» школу.

По всей видимости, именно из-за этого ремонта 5 октября произошел смертельный инцидент. По данным источника «КП-Уфа»,во время строительных работ с крыши одноэтажного пристроя на территории школы упал 43-летний местный житель. Примечательно, что упал он с высоты одногоэтажного здания.

Все случилось на глазах у очевидцев. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Собеседник добавил, что официально погибший нигде не работал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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