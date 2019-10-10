2019-10-10T15:22:03+03:00
Общество

В МЧС Башкирии предупредили о порывистом ветре

В отдельных районах порывы достигнут 17 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В отдельных районах Башкирии пройдет умеренный дождьВ отдельных районах Башкирии пройдет умеренный дождьФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Башкирии ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным аварийного ведомства, с 20:00 10 сентября по 20:00 11 сентября в республике будет облачно, ночью с прояснениями. Осадков в темное время суток не прогнозируется, однако днем пройдут небольшие дожди, местами до умеренных.

Скорость южного, юго-западного ветра, преимущественно составит 5-10 метров в секунду. Тем не менее днем в отдельных районах республики возможны порывы до 17 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться в районе +1, +6 градусов, по востоку подморозит до -6. Днем воздух прогреется всего лишь до 6-11 градусов.

В МЧС также предупредили, что отдельные участки автодорог ночью и утром застелет туман. Он ограничит видимость до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К вековому юбилею «Башспирт» подарил республике Булгаковский лес
«…Мы вами гордимся»
В Башкирии лоб в лоб столкнулись легковушка и автобус с пассажирами
В подмосковных Химках обнаружен труп стюарда из Башкирии
В Башкирии расширят список семей, которые получат 600 тысяч рублей
В «гнилой» башкирской школе нашли тело мужчины
«Это же дурдом!»: жители Башкирии в день психического здоровья устроили давку к психиатру
Глава Башкирии потратил на предвыборную кампанию 56 млн рублей
Братья из Башкирии зверски расправились с супругами, пустившими их пожить
В аэропорту Уфы экстренно сел самолет, на борту которого закурил пассажир
В Уфе встретились лучшие шашисты мира
Волонтеры рассказали, где находился пропавший в Уфе 14-летний подросток
Дочь погибшего уфимца рассказала, отчего мог умереть ее отец и брат
Смертельное ДТП в Башкирии: молодой парень на легковушке врезался в трактор
В УГНТУ состоялась Ярмарка вакансий ПАО «Сургутнефтегаз»
Уфимка, сорвавшая вылет целого самолета, вновь устроила скандал
Жительница Башкирии ударила мужа ножом, когда он очередной раз поднял на нее руку
В Башкирии легковушка протаранила стоящий посреди дороги КамАЗ – водитель погиб
«Мне туристы здесь не нужны»: глава Башкирии потребовал прекратить увеселительные командировки чиновников за счет бюджета
Стало известно, в каком районе Уфы больше всего безработных
В Башкирии ожидается гололедица и дождь со снегом
Радий Хабиров прокомментировал ЧП на заводе в Башкирии