В МЧС Башкирии предупредили о порывистом ветре
В Башкирии ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным аварийного ведомства, с 20:00 10 сентября по 20:00 11 сентября в республике будет облачно, ночью с прояснениями. Осадков в темное время суток не прогнозируется, однако днем пройдут небольшие дожди, местами до умеренных.
Скорость южного, юго-западного ветра, преимущественно составит 5-10 метров в секунду. Тем не менее днем в отдельных районах республики возможны порывы до 17 метров в секунду.
Ночью температура будет колебаться в районе +1, +6 градусов, по востоку подморозит до -6. Днем воздух прогреется всего лишь до 6-11 градусов.
В МЧС также предупредили, что отдельные участки автодорог ночью и утром застелет туман. Он ограничит видимость до 500-1000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU