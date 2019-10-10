В МЧС Башкирии предупредили о порывистом ветре

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-10T15:22:03+03:00

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В Башкирии ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным аварийного ведомства, с 20:00 10 сентября по 20:00 11 сентября в республике будет облачно, ночью с прояснениями. Осадков в темное время суток не прогнозируется, однако днем пройдут небольшие дожди, местами до умеренных.

Скорость южного, юго-западного ветра, преимущественно составит 5-10 метров в секунду. Тем не менее днем в отдельных районах республики возможны порывы до 17 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться в районе +1, +6 градусов, по востоку подморозит до -6. Днем воздух прогреется всего лишь до 6-11 градусов.

В МЧС также предупредили, что отдельные участки автодорог ночью и утром застелет туман. Он ограничит видимость до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU