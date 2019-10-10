2019-10-10T16:07:20+03:00
Происшествия

В центре Уфы неизвестные выпотрошили кота

Несчастное животное обнаружили прохожие
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Республика Башкортостан"фото: "Республика Башкортостан"
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В Башкирии вновь зафиксирован случай живодерства. В Уфе, напротив «Дома печати», прохожие обнаружили тело выпотрошенного кота. В боку погибшего животного неизвестные проделали отверстие и через него вытащили внутренние органы. О случае вопиющей жестокости рассказало издание «Республика Башкортостан».

Как признаются журналисты, кота обожали сотрудники местных газет. По словам работника вахты «Дома печати», питомец внезапно пропал два дня назад. Он предполагает, что совершить изуверство могла молодежь, которая недавно возвращалась из располагавшегося рядом развлекательного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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