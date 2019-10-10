Глава Башкирии потратил на предвыборную кампанию 56 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-10T11:25:57+03:00

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Центральная избирательная комиссия спустя месяц после выборов главы Башкирии опубликовала финансовые отчеты кандидатов. Самая дорогая предвыборная кампания была у тогда еще врио главы региона Радия Хабирова, а самая дешевая – у нынешнего председателя республиканского СПЧ Владимира Барабаша.

Суммарно все восемь кандидатов потратили на предвыборную кампания 76 млн рублей. Самая дорогая кампания у Радия Хабирова – 56 млн рублей. За него проголосовало 1,79 млн избирателей. Каждый голос обошелся в 31,3 рублей. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на отчетную документацию.

Кандидату от ЛДПР Ивану Сухареву каждый голос стоил еще дешевле – 31,15 рублей. Депутат потратил на кампания 3,09 млн рублей и 8 сентября, в день голосования, получил 99,17 тысяч галочек в бюллетенях.

Зульфия Гайсина, претендент на пост главы от «Яблока» потратила на агитацию и другие мероприятия 3,96 млн рублей. За нее проголосовало 33,39 тысяч избирателей, каждый из которых обошелся в 118 рублей.

У Юрия Игнатьева, заявленного «Справедливой Россией», второй результат по дороговизне кампании – 2,78 млн рублей. Свои голоса депутату Курултая отдали 27 тысяч избирателей (один голос – 103,38 рублей).

«Патриоту России» Рафису Кадырову предвыборная гонка обошлось в 2,1 млн рублей. Кандидату доверились 24 тысячи человек – соответственно, цена одного голоса составила 87 рублей.

Председатель республиканского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин потратил на подготовку к выборам 5,75 млн рублей. В его пользу проголосовала 151 тысяча человек. Голос каждого оценен в 38,15 рублей.

Избирательная кампания кандидата от Российской партии пенсионеров за справедливость Владимиру Кобзеву стоила 1,27 млн рублей (по 72 рубля за голос избирателя). Владимир Барабаш, который шел от «Гражданской силы», потратил 1,17 млн рублей – каждый избиратель обошелся ему в 55 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU