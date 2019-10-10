Братья из Башкирии зверски расправились с супругами, пустившими их пожить

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-10T10:57:33+03:00

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Сегодня, 10 октября, в Верховном суде республики Татарстан начался процесс по жестокому убийству супругов. Перед судом предстанут два брата из Башкирии, 47 и 36 лет, сообщает ИА «Татаринформ».

Жестокое убийство семейной пары произошло еще 17 апреля 2016 года. Братья-злоумышленники расправились с пенсионерами, у которых временно проживали, чтобы завладеть их автомобилем «Рено».

Один из них, изрядно выпив, напал с топором на спящего хозяина дома и его супругу. Мужчину он шесть раз ударил по голове, по шее и груди, женщину – 16 раз топором по телу и шесть раз ножом в грудь. Супруги скончались на месте.

Расправившись с пожилыми, он взял ключи от машины и вышел на улицу, где его ждал брат. Они сели в машину и уехали в Башкирию. В Октябрьском они продали автомобиль, а вырученные с продажи деньги поделили между собой. Свою вину подсудимые признали. Сейчас один из них находится под стражей, а его брат под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU