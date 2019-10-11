2019-10-11T11:57:20+03:00
Общество

Салют на День Республики 2019 в Уфе: где и во сколько пройдет

Фейерверк начнется в 20.30 в этно-парке Ватан
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе в честь Дня Республики сегодня, 11 октября, состоится салют. Он пройдет в 20:30 в этно-парке Ватан, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города.

В этот торжественный день, 11 октября, жители Башкирии отмечают 100-летие республики. С самого утра в городе пройдут концерты и выступления.

Завершится праздник грандиозным салютом и фаер-шоу в парке Ватан. И взрослые, и дети с нетерпением ожидают начало праздничного фейерверка, ведь в этот вечер небо будут освещать красочные залпы, а не зарево от взрывов и пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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