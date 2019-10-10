Дочь погибшего уфимца рассказала, отчего мог умереть ее отец и брат
Дочь погибшего уфимца 53-летнего уфимца рассказала, из-за чего мог умереть ее отец.
Напомним, что жуткая история произошла в Уфе утром 7 октября. Соседка обнаружила в доме мертвого 32-летнего мужчину. Рядом находился его 53-летний отец в бессознательном состоянии.
Мужчину доставили в городскую больницу, где он вскоре умер. По данным «КП-Уфа», уфимец отравился неизвестным веществом. Однако дочь погибшего с этой версией не согласна.
- Никакого отравления не было. Отец погиб из-за инсульта или проблем с сердцем. Точно мы сможем выяснить только после того, как нам покажут результаты экспертизы, - рассказала дочь погибшего Екатерина.
Также женщина отметила, что в городской больнице врачи не смогли оказать ее отцу квалифицированную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU