Дочь погибшего уфимца рассказала, отчего мог умереть ее отец и брат

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-10T09:38:41+03:00

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Дочь погибшего уфимца 53-летнего уфимца рассказала, из-за чего мог умереть ее отец.

Напомним, что жуткая история произошла в Уфе утром 7 октября. Соседка обнаружила в доме мертвого 32-летнего мужчину. Рядом находился его 53-летний отец в бессознательном состоянии.

Мужчину доставили в городскую больницу, где он вскоре умер. По данным «КП-Уфа», уфимец отравился неизвестным веществом. Однако дочь погибшего с этой версией не согласна.

- Никакого отравления не было. Отец погиб из-за инсульта или проблем с сердцем. Точно мы сможем выяснить только после того, как нам покажут результаты экспертизы, - рассказала дочь погибшего Екатерина.

Также женщина отметила, что в городской больнице врачи не смогли оказать ее отцу квалифицированную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU