Волонтеры рассказали, где находился пропавший в Уфе 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-10T10:17:17+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» в беседе с «Комсомолкой» рассказали обстоятельства пропажи и подробности поиска 14-летнего подростка из Уфы. Накануне вечером он сбежал из детского дома и бесследно пропал.

- Преподаватели и полицейские прочесали несколько парков в городе, прежде чем нашли его, - рассказал «Комсомольской правде – Уфа» руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.

Как оказалось, мальчика нашли в одном из городских парков. Сейчас он вернулся в интернат, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, поздним вечером, 9 октября, стало известно о бесследной пропаже 14-летнего мальчика в Уфе. На предполагаемое место поиска незамедлительно прибыли волонтеры по поиску пропавших детей. К счастью, история завершилась благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU