Жительница Башкирии ударила мужа ножом, когда он очередной раз поднял на нее руку

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-10T08:56:07+03:00

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В Башкирии женщина ударила своего мужа ножом, когда тот очередной раз поднял на нее руку. О случае рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

По данным ведомства, в одну из центральных городских больниц Белорецка был доставлен 35-летний мужчина с ножевым ранением. Полицейские отправились по адресу пострадавшего и выяснили, что он живет вместе с женой и дочерью. Между супругами часто возникали ссоры, и мужчина не раз поднимал руку на свою избранницу. В связи с этим она даже обращалась в полицию, но всегда забирала заявление. 7 октября все пошло по другому сценарию.

В тот день мужчина вернулся пьяным после поминального обеда и сразу же начал выяснять отношения со своей семьей. В ходе бытовой разборки он несколько раз ударил свою жену, и та, чтобы припугнуть тирана, схватила со стола кухонный нож. Однако супруга это нисколько не смутило, и он продолжал наступать. Впоследствии женщина не выдержала и ударила холодным оружием супруга в живот. После этого она вызвала «скорую».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU