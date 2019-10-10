«Мне туристы здесь не нужны»: глава Башкирии потребовал прекратить увеселительные командировки чиновников за счет бюджета

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-10T07:30:57+03:00

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Накакнуне в Уфе состоялось заседание инвестиционного совета Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров во время своего выступления обрушился с критикой чиновников, которые выезжают в командировки на различные деловые форумы и приезжат обратно ни с чем. По словам руководителя региона, если представитель республики вернулся домой без заключенных договоров или инвестиционных соглашений, значит он турист.

- Мне туристы здесь не нужны. Поэтому пусть подключится к работе Экспертное управление и даст заключение, куда мы там ездим и что привозим, - дал поручение главе своей адинистрации Алескандру Сидякину Хабиров.

Кроме того, глава Башкирии дал поручение составить регламент для личного отчета каждого чиновника, который они будут заполнять по приезде из командировки.

- Съездил, после этого личный доклад мне, в письменном виде. Был там, провел столько-то встреч, заключил столько-то договоров или там посмотрел красоты Каира. Общее развитие чиновников меня, конечно, тоже волнует, но работа прежде всего. Поэтому введите регламент, месяц срока вам на это, - подчеркнул Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU