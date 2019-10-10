2019-10-10T07:11:33+03:00
Экономика

Стало известно, в каком районе Уфы больше всего безработных

Минтруд озвучил статистику за 9 месяцев 2019 года
Павел КРАЙНОВ
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По официальным данным с начала года количество безработных выросло на 11%По официальным данным с начала года количество безработных выросло на 11%Фото: Алексей ФОКИН
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В башкирской столице растет число безработных. Как пишет UfacityNews.ru со ссылкой на министерство семьи и труда Башкирии, всего в Уфе на начало сентября зарегистрировано 5484 безработных. По этим же данным в начале года служба занятости в начале года фиксировала на 11% меньше нетрудоустроенных горожан. Тогда их было 4 959 человек.

Как оказалось, самым «безработным» районом Уфы стал Октябрьский. Здесь в начале осени на учете состояли 1260 человек. Второе место занял Калининский район – там 967 уфимцев ждут подходящей вакансии. Третье место у Советского района – там официально без работы 884 человека.

Меньше всего безработных в Кировском районе Уфы (848 человек), в Орджоникидзевском (811) и в Ленинском районе (426), сообщает UfacityNews.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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