В Башкирии ожидается гололедица и дождь со снегом

СЕГОДНЯ 06:57 2019-10-10T06:57:35+03:00

Перед длинными выходными погода в республике испортится

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Сегодня, 10 октября, в Башкирии синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами по республике пройдут небольшие дожди со снегом. Метеорологи прогнозируют западный ветер 5-10 метров в мекунду и гололедицу на отдельных участках дорог.

В некоторых районах возможен туман с видимостью 500-1000 метров – автомобилистам стоит быть аккуратнее на дорогах.

Днем по республике температура воздуха составит +6, +8 градусов Цельсия. В районах Зауралья воздух будет значительно прохладнее от +3 до +1 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU