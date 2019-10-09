СЕГОДНЯ 20:50 2019-10-09T20:50:06+03:00

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Сегодня, 9 октября, стало известно, что в Уфе бесследно пропал 14-летний Владимир Перминов. Обеспокоенные родственники мальчика обратились за помощью в полицию, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

Подробности исчезновения парня пока не известны.

Приметы Владимира Перминова: рост 162 см, на вид 12-13 лет, ходощавого телосложения, коротка стрижка, кончики волос покрашены в желтый цвет.

В день пропажи Владимир Перминов был одет в темно-оранжевую толстовку, черные школьные брюки и темные кроссовки.

Всех, кто видел подростка, либо обладает информацией о его местонахождении просят связаться с волонтерами «Поиск детей – Уфа» по телефонам: 8-927-969-89-19 или +79173835687 или позвонить в полицию по номерам 02 (для стационарных) или 020 (для мобильных).

ИСТОЧНИК KP.RU