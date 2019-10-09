2019-10-09T20:02:30+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» уступил «Барысу» с футбольным счетом

Подопечные Николая Цулыгина завершили домашнюю серию поражением от команды из Казахстана
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Сегодня, 9 октября, уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимал «Барыс» из Нур-Султана. Команда из столицы Казахстана одержала победу с футбольным счетом 2:1.

«Юлаевцы» завершили домашнюю серию и отправляются на выезд. Следующий матч подопечные Николая Цулыгина проведут 11 октября в Нижнем Новгороде. Соперниками уфицев станет местное «Торпедо».

В первом периоде хоккеисты «Барыса» вышли вперед усилиями Даррена Дица. Ближе к концу второго игрового отрезка «Салавату» удалось отыграться. Шайбу забросил Саккари Маннинен, очко за голевой пас на свой счет записал Линус Умарк.

В третьем периоде команда из Нур-Султана вновь вышла вперед – отличился Кёртис Волк. Под занавес игрового отрезка юлаевцы поменяли голкипера на шестого полевого игрока, но пробить Эдварда Паскуале так и не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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