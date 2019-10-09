Стало известно, какая погода будет в Башкирии на длинных выходных

СЕГОДНЯ 19:20 2019-10-09T19:20:32+03:00

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В ближайшие выходные жители Башкирии будут отдыхать три дня подряд. В связи с празднованием Дня республики 11 октября объявлен праздничным и нерабочим. На длинных выходных погода не порадует жителей региона: уже с утра пятницы зарядят дожди, которые будут идти до вечера воскресенья, 13 октября.

По данным метеорологов, в День республики, 11 октября, в Башкирии прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +8 градусов, ветер будет достигать 13 метров в секунду. В ночь на субботу похолодает до +4 градусов Цельсия.

В субботу, 12 октября, в Башкирии также ожидаются дожди. Температура воздуха днем +11, ночью +7º С. Скорость ветра до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 13 октября, в республике прогнозируется переменная облачность и дожди. Температура воздуха составит днем +8, ночью +6 градусов Цельсия. Максимальная скорость ветра 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU