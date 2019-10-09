В Уфе осудили создателей фирм-однодневок, присвоивших около 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-09T18:39:41+03:00

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Накануне в Уфе вынесли приговор троим мужчинам, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности и образовании так называемых «обнальных» фирм. Всего от бурной деятельности группы пострадали более ста клиентов – как юридических, так и физических лиц.

По версии следствия преступную группу создал учредитель одного из фитнесс-центров в Уфе. Двое других по его указке создали фирмы-однодневки и оформили их на подставных лиц. В результате своей «деятельности» они незаконно вывели со счетов клиентов около 500 млн рублей. Они говорили обманутым предпринимателям и простым гражданам, что оказывают всевозможные услуги. Они передавали клиентам наличные деньги и получали 7% «комиссии». Доход от незаконной банковской деятельности составил 27 млн рублей – эти деньги они успели обналичить.

Суд приговорил всех троих к четырем годам условно с испытательным сроком на 4 года. Свою вину они так и не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU