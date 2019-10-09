Власти Башкирии рассказали, сколько подъездов осталось отремонтировать в республике

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-09T16:40:13+03:00

Также стало известно, на скольких объектах будут проведены работы в будущем году

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Накануне на заседании комитета Госсобрания-Курултая Башкирии обсудили предварительные итоги комплексного ремонта подъездов в республике. С соответствующими докладами выступили гендиректор «Регионального оператора» Павел Сафонов и первый замминистра ЖКХ Ирина Голованова.

Так, на сегодняшний день из четырех тысяч подъездов в 1905 (47,6%) работы уже завершены. В 1520 (38%) ремонт в самом разгаре. На данный момент выполнено 86,6% от запланированного объема. На оставшихся 525 объектах, по всей видимости, ремонт еще не начинался.

В 15 муниципалитетах программа этого года уже завершена – отремонтированы все запланированные подъезды. Силы освободившихся подрядчиков направлены на «отстающие» районы, в которых реализация ниже 80%.

В будущем году планируется отремонтировать порядка 4360 подъездов. Однако это число могут еще скорректировать, исходя из общего объема финансирования в 1,3 млрд рублей. Адресные перечни с многоквартирными домами, в которых проведут ремонт подъездов в 2020 году, будут составлены до 10 ноября. Со списком жители Башкирии смогут ознакомиться на сайтах МинЖКХ, «Регионального оператора», а также администраций городов и районов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU