В Башкирии разыскивают пропавшую Сарию Нигматзянову

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-09T16:00:43+03:00

Последний раз женщину видели в Уфе

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В Башкирии волонтеры и полицейские разыскивают без вести пропавшую Сарию Нигматзянову.

По данным добровольцев из уфимского отделения сообщества «Лиза Алерт», 62-летняя женщина ушла из дома в башкирской столице в неизвестном направлении в среду, 9 октября. Родственники решили обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленые, худощавое телосложение.

Была одета: синий плащ, серо-голубая водолазка, джинсы, темно-синие ботинки, черный берет.

Если вы знаете, где находится пропавшая Сария Нигматзянова, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по телефону – 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU