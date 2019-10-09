В Башкирии разыскивают пропавшую Сарию Нигматзянову
В Башкирии волонтеры и полицейские разыскивают без вести пропавшую Сарию Нигматзянову.
По данным добровольцев из уфимского отделения сообщества «Лиза Алерт», 62-летняя женщина ушла из дома в башкирской столице в неизвестном направлении в среду, 9 октября. Родственники решили обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам.
Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленые, худощавое телосложение.
Была одета: синий плащ, серо-голубая водолазка, джинсы, темно-синие ботинки, черный берет.
Если вы знаете, где находится пропавшая Сария Нигматзянова, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по телефону – 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU