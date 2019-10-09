Уфимец перед камерой избил дочь, узнав, чем она занималась

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-09T16:07:50+03:00

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Житель Уфы, недовольный пристрастием своей дочери к кальяну, пошел на крайние меры. Семейная драма разразилась в столице Башкирии 8 октября.

В социальной сети мужчина случайно увидел, что его 13-летняя дочь сидит в кальянной вместе со своими друзьями. Ему это очень не понравилось, и он направился в заведение, чтобы проучить ребенка. Себе в помощь он взял бабушку.

Как сообщает портал Ufa1.ru,разгневанный отец накричал на дочь и попытался ее увезти. Однако у девочки нашлись заступники, которые бросились вслед. Так все они добрались до многоэтажки, в которой проживает семья. Перепалка, завязавшаяся в лифте, попала в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, что пока семейство поднимается на верхний этаж, мужчина таскает дочь за волосы, прижимает ее к стене и выталкивает из лифта.

В пресс-службе МВД сообщили, что в отношении нерадивого отца составлен административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас проводится судмедэкспертиза пострадавшей. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/736833" frameborder="0"></iframe> Уфимец избил дочь за курение кальяна.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU