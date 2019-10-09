2019-10-09T16:07:50+03:00
Происшествия

Уфимец перед камерой избил дочь, узнав, чем она занималась

Мужчина «спалил» подростка в социальной сети
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Житель Уфы, недовольный пристрастием своей дочери к кальяну, пошел на крайние меры. Семейная драма разразилась в столице Башкирии 8 октября.

В социальной сети мужчина случайно увидел, что его 13-летняя дочь сидит в кальянной вместе со своими друзьями. Ему это очень не понравилось, и он направился в заведение, чтобы проучить ребенка. Себе в помощь он взял бабушку.

Как сообщает портал Ufa1.ru,разгневанный отец накричал на дочь и попытался ее увезти. Однако у девочки нашлись заступники, которые бросились вслед. Так все они добрались до многоэтажки, в которой проживает семья. Перепалка, завязавшаяся в лифте, попала в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, что пока семейство поднимается на верхний этаж, мужчина таскает дочь за волосы, прижимает ее к стене и выталкивает из лифта.

В пресс-службе МВД сообщили, что в отношении нерадивого отца составлен административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас проводится судмедэкспертиза пострадавшей. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Уфимец избил дочь за курение кальяна.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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