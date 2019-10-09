2019-10-09T15:11:26+03:00
Происшествия

В Башкирии ревнивый мужчина пятью ударами ножа убил жену

После содеянного мужчина рассказал обо всем соседу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина нанес своей супруге пять ударов ножомМужчина нанес своей супруге пять ударов ножомФото: Иван ВИСЛОВ
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В Бураевском районе Башкирии местный житель зарезал жену. Убийство произошло 7 октября в одном из жилого домов административного центра района. Об этом рассказали в СК РБ.

По версии следствия между супругами произошла ссора на почве ревности. Пьяный 42-летний мужчина заподозрил свою 33-летнюю жену в неверности, когда та вернулась домой. В ходе конфликта он взял нож, которым нанес потерпевшей смертельное ранение. По данным источника «КП-Уфа», муж ударил ее пять раз в область груди. После этого обвиняемый пошел к соседу и рассказал ему о содеянном. Спустя незначительное время его уже задержали сотрудники полиции.

На допросе мужчина дал признался в убийстве жены, у которой, по предварительным данным, осталась несовершеннолетняя дочка. В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Как сообщает собеседник, ранее, в 2014 году, задержанный представал перед судом за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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