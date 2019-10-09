Жителям Башкирии возместят затраты на частные детские сады

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-09T14:43:18+03:00

Деньги смогут получить родители, дети которых стоят в очереди на получение места в садике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока акция будет действовать только в Стерлитамаке

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Молодым родителям из Стерлитамака ежемесячного будут возмещать по 6 тысяч рублей компенсации за частные детские сады.

По данным правительства республики, пока акция по возмущению затрат на оплату услуг частных детских садов будет действовать только в Стерлитамаке. Если проект окажется успешным, на субсидии с 1 сентября 2020 года смогут рассчитывать молодые родители из всех районов и городов республики.

Цель акции – возместить разницу в цене между оплатой частного и муниципального детских садов, пока ребенок стоит в очереди в последний. Право на получение компенсации имеют родители детей возрастом от двух месяцев до трех лет, которые находятся в очереди на получение места и зарегистрированные в электронной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU