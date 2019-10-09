Жителям Башкирии возместят затраты на частные детские сады
Молодым родителям из Стерлитамака ежемесячного будут возмещать по 6 тысяч рублей компенсации за частные детские сады.
По данным правительства республики, пока акция по возмущению затрат на оплату услуг частных детских садов будет действовать только в Стерлитамаке. Если проект окажется успешным, на субсидии с 1 сентября 2020 года смогут рассчитывать молодые родители из всех районов и городов республики.
Цель акции – возместить разницу в цене между оплатой частного и муниципального детских садов, пока ребенок стоит в очереди в последний. Право на получение компенсации имеют родители детей возрастом от двух месяцев до трех лет, которые находятся в очереди на получение места и зарегистрированные в электронной системе.
ИСТОЧНИК KP.RU