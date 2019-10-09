В Башкирии спустя четыре месяца нашли скелетированные останки пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-09T14:09:24+03:00

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Трагедией закончились поиски 53-летнего Юлая Баубулова из села Татлыбаево Баймакского района. Труп мужчины был обнаружен в лесу, совсем рядом с его домом.

Юлай пропал без вести еще 22 мая текущего года. На протяжении четырех с половиной месяцев его искали едва ли не по всей Башкирии как полицейские, так и волонтеры. Однако, как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все это время мужчина находился в трехстах метрах от родного села. Его скелетированный труп был обнаружен в лесном массиве. Кто именно сделал страшную находку – волонтеры или случайный прохожий, – собеседник не уточнил.

Сейчас тело погибшего находится на судебно-медицинской экспертизе. Специалисты установят причины смерти мужчины, а также выяснят, носит ли она криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU