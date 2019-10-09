2019-10-09T16:40:50+03:00
Происшествия

В Уфе отец и сын погибли, отравившись неизвестным веществом

Рядом нашли бутылки и шприцы
Рустем АХУНОВ
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В отец и сын погибли, отравившись неизвестным веществомВ отец и сын погибли, отравившись неизвестным веществом
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В Уфе двое мужчин погибли, отравившись неизвестной субстанцией.

Как сообщили «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жуткую находку обнаружили в частном доме по улице Глазовской, неподалеку от железнодорожной станции. Внутри помещения находился 53-летний мужчина в бессознательном состоянии, а рядом лежало тело его 32-летнего сына.

Пострадавшего немедленно доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. К сожалению, жертву острого пищевого отравления врачам спасти не удалось – он скончался на больничной койке.

Известно, что в последнее время отец и сын жили вместе. Хозяин дома трудился в одном из столичных частных охранных предприятий. Его отпрыск в последнее время был безработным.

Сейчас сыщикам предстоит выяснить, из-за чего доподлинно погибли отец и сын. С места происшествия стражи порядка изъяли несколько водочных бутылок и шприцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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