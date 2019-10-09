В Уфе отец и сын погибли, отравившись неизвестным веществом
В Уфе двое мужчин погибли, отравившись неизвестной субстанцией.
Как сообщили «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жуткую находку обнаружили в частном доме по улице Глазовской, неподалеку от железнодорожной станции. Внутри помещения находился 53-летний мужчина в бессознательном состоянии, а рядом лежало тело его 32-летнего сына.
Пострадавшего немедленно доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. К сожалению, жертву острого пищевого отравления врачам спасти не удалось – он скончался на больничной койке.
Известно, что в последнее время отец и сын жили вместе. Хозяин дома трудился в одном из столичных частных охранных предприятий. Его отпрыск в последнее время был безработным.
Сейчас сыщикам предстоит выяснить, из-за чего доподлинно погибли отец и сын. С места происшествия стражи порядка изъяли несколько водочных бутылок и шприцы.
ИСТОЧНИК KP.RU