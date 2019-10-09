В Уфе ребенка по пути из школы сбил автомобиль, водитель скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-09T13:27:10+03:00

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В Уфе ребенок попал под колеса автомобиля, когда возвращался со школы домой. По данным столичной ГИБДД, инцидент произошел вчера утром, 8 октября, во дворе дома по улице Революционной.

Водитель на «Киа Рио» сдавал назад по местному проезду и сбил восьмилетнего мальчика. После этого автомобилист предпочел покинуть место происшествия. Ребенка с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой. Тем временем сотрудники дорожной полиции смогли разыскать совершившего наезд водителя. Им оказался 41-летний уфимец.

ИСТОЧНИК KP.RU