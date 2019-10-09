Бывшая девушка Радика Юльякшина объяснила, зачем пошла искать любовь на ТВ

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-09T13:09:07+03:00

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Анжелика Якусева, бывшая девушка певца Радика Юльякшина, рассказала, что ее побудило пойти на шоу «План Б» и бороться за сердце комика Тимура Батрутдинова.

Напомним, речь идет о реалити, которое вскоре стартует на развлекательном телеканале. Главными героями программы стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. По задумке звезды будут помогать друг другу найти любовь.

Среди шести претенденток на сердце комика оказалась экс-девушка башкирского певца Радика Юльякшина. 27-летняя Анжелика Якусева является моделью и сама неплохо поет. В интервью телеканалу она объяснила, какие качества в Батрутдинове заставили ее пойти на шоу.

– Для меня очень важна энергетика, химия, которая возникает между двумя людьми. И когда это случается, все идеалы стираются. И ты просто влюбляешься в человека, – рассказала модель. – В Тимуре нравится его талант, юмор, доброта и скромность. Я много раз была на его выступлениях и чувствую высокий уровень его энергетики.

К слову, по правилам программы, если главные герои не смогут себе найти вторую половинку, им придется жениться друг на друге.

ИСТОЧНИК KP.RU