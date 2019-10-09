2019-10-09T19:09:06+03:00
Экономика

Стало известно, куда чаще всего надолго уезжают жители Башкирии

В беседе с «Комсомолкой» статистикой поделилась эксперт БАГСУ
Павел КРАЙНОВ
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Самым популярным направлением остается Крайний СеверСамым популярным направлением остается Крайний СеверФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперт БАГСУ при главе Башкирии, кандидат экономических наук Яна Скрябина в беседе с «Комсомолкой» рассказала, в какие регионы России в прошлом году чаще всего уезжали на длительный срок жители республики. При этом по-прежнему нет точных данных о количестве уроженцев Башкирии, которые навсегда переезжают в другие регионы из-за работы.

- Для мигрантов из Башкортостана наиболее привлекательными в 2018 году стали Тюменская область (8702 человек), Ханты-Мансийский АО (5692), Челябинская область (4386), Москва (3694), Республика Татарстан (3446), Санкт-Петербург (3070), - рассказала эксперт БАГСУ Яна Скрябина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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