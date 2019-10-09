2019-10-09T12:11:43+03:00
Общество

Экс-кандидат на пост главы Башкирии залезла в гроб

А потом эффектно из него вылезла
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова опубликовала на своих страницах в социальных сетях эпатажный ролик. На кадрах владелица модельного агентсва вылезает из гроба, представ в образе персонажа Панночки из гоголевского «Вия».

Продефилировав от гроба до снимавшей происходящее камеры, Тимасова обратилась к своим подписчицам. Модель призвала женщин «не хоронить себя заживо» и пообещала вдохнуть в них новую жизнь (если они, конечно, придут к ней на курсы красоты).

– Сначала был легкий мандраж, но раз я дала согласие, то давать «заднюю» было поздно. Когда крышку гроба начали закрывать, у меня началась паника. Я хотела как можно скорее вылезти оттуда. Далее ещё 1,5 часа я приходила в себя. Внутри меня началась бешеная перезагрузка. К вечеру у меня появилось ощущение умиротворения как будто я переродилась заново. И в следствии дикое желание жить, дерзать и покорять новые вершины! – призналась после съемок Сания Тимасова.

Она пояснила, что ролик был снят исключительно для рекламы, а не для «глумления и хайпа». Помимо продвижения своих курсов, Тимасова также прорекламировала городское похоронное агентство.

Сания Тимасова вылезает из гроба // 9.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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