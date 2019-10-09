2019-10-09T11:41:45+03:00
Происшествия

На проспекте Октября в Уфе автобус сбил пешехода – пострадали два человека

Женщина пыталась перейти многополосную дорогу в неположенном месте [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфыфото: ГИБДД Уфы
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Наездом закончилась для 57-летней уфимки попытка перейти дорогу в неположенном месте. ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения. О дорожном инциденте рассказали в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Случай произошел накануне утром. Женщина сначала вальяжным шагом, а после трусцой пыталась пересечь проспект Октября вне пешеходного перехода, хотя до ближайшего светофора с «зеброй» было достаточно пройти 100 метров. Ей оставалось преодолеть буквально одну полосу, по которой в этот момент уже ехал пассажирский «НефАЗ». Удар, и пешехода отбрасывает в сторону, а лобовое стекло автобуса разбивается.

В результате происшествия пешехода доставили в больницу с тяжелой травмой. Пострадал также 61-летний пассажир автобуса: он упал во время резкого торможения. После оказания медпомощи пожилого мужчину отправили домой.

НефАЗ в Уфе сбил пешехода // 9.10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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