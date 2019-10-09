2019-10-09T13:11:54+03:00
Общество

Ответственность за сохранение языков в Башкирии возложат на новое министерство

В госпрограмму внесены изменения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
На сохранение языков в ближайшие пять лет будет потрачено более 3,7 млрд рублейНа сохранение языков в ближайшие пять лет будет потрачено более 3,7 млрд рублейФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Ответственным исполнителем государственной программы по сохранению и развитию языков в Башкирии стало Министерство образования. Соответствующий указ, подписанный главой республики, был опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее статус ответственного исполнителя имел Минкульт. Новым указом его назначили соисполнителем госпрограммы.

В документе также указана сумма, которую власти потратят на реализацию программы с 2019 по 2024 годы. В бюджете региона на сохранение и развитие языков заложено более 3,7 млрд рублей.

Условно программа делится на три подгруппы: "башкирский язык", "русский язык" и "родные языки". Для каждой категории предусмотрен комплекс мер, способствующих поддержке того или иного языка: научные изыскания, создание образовательных порталов и составление учебных материалов, проведение просветительских мероприятий. Подробнее со статьями расходов можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе ребенка по пути из школы сбил автомобиль, водитель скрылся с места ДТП
Бывшая девушка Радика Юльякшина объяснила, зачем пошла искать любовь на ТВ
В Башкирии на травмпункт напали неадекватные мужчины и избили пациентов
Экс-кандидат на пост главы Башкирии залезла в гроб
На проспекте Октября в Уфе автобус сбил пешехода – пострадали два человека
Абоненты МегаФона могут оплачивать кэшбэком безлимитные услуги связи
В Башкирии правительство, профсоюзы и работодатели подписали соглашение
В северной части Уфы вспыхнул газопровод
В Уфе пройдет форум этнической музыки
В Башкирии медведь напал на пасеку
Автовокзалы в Башкирии могут сдать в аренду частному бизнесу
В Башкирии со следующего года введут новый налог
В Башкирии построят молочный комплекс за 900 млн рублей
В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину
В Уфе перекроют дороги и ограничат движение транспорта в День Республики
В Уфе ограбили барбершоп гражданина Сирии
Жителей Башкирии возмутил ребенок, забравшийся на памятник солдату для эффектного фото
В Уфе прикрыли опасную газозаправку
Уфа вошла в рейтинг городов, где живут самые расчетливые женщины
В следкоме рассказали подробности жестокого убийства уфимки ее возлюбленным
Бывшая Элвина Грея поборется за сердце комика Тимура Батрутдинова
В МВД прокомментировали массовые драки в Стерлитамаке
Депутаты Башкирии намерены помогать строить дом молодым специалистам и многодетным семьям