Ответственность за сохранение языков в Башкирии возложат на новое министерство

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-09T13:11:54+03:00

На сохранение языков в ближайшие пять лет будет потрачено более 3,7 млрд рублей Фото: Александр КОЦ

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Ответственным исполнителем государственной программы по сохранению и развитию языков в Башкирии стало Министерство образования. Соответствующий указ, подписанный главой республики, был опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее статус ответственного исполнителя имел Минкульт. Новым указом его назначили соисполнителем госпрограммы.

В документе также указана сумма, которую власти потратят на реализацию программы с 2019 по 2024 годы. В бюджете региона на сохранение и развитие языков заложено более 3,7 млрд рублей.

Условно программа делится на три подгруппы: "башкирский язык", "русский язык" и "родные языки". Для каждой категории предусмотрен комплекс мер, способствующих поддержке того или иного языка: научные изыскания, создание образовательных порталов и составление учебных материалов, проведение просветительских мероприятий. Подробнее со статьями расходов можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU