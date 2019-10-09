Ответственность за сохранение языков в Башкирии возложат на новое министерство
Ответственным исполнителем государственной программы по сохранению и развитию языков в Башкирии стало Министерство образования. Соответствующий указ, подписанный главой республики, был опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее статус ответственного исполнителя имел Минкульт. Новым указом его назначили соисполнителем госпрограммы.
В документе также указана сумма, которую власти потратят на реализацию программы с 2019 по 2024 годы. В бюджете региона на сохранение и развитие языков заложено более 3,7 млрд рублей.
Условно программа делится на три подгруппы: "башкирский язык", "русский язык" и "родные языки". Для каждой категории предусмотрен комплекс мер, способствующих поддержке того или иного языка: научные изыскания, создание образовательных порталов и составление учебных материалов, проведение просветительских мероприятий. Подробнее со статьями расходов можно ознакомиться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU