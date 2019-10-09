2019-10-09T10:20:43+03:00
Общество

В Башкирии правительство, профсоюзы и работодатели подписали соглашение

Оно регламентирует 228 обязательств в сфере труда
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Накануне в Башкирии подписи под трехсторонним соглашением поставили глава республики Радий Хабиров, председатель Федерации профсоюзов Марат Хусаинов и глава Союза работодателей Айдар Насибуллин.

Документ будет регулировать взаимоотношения работников и работодателей с 2020 по 2022 годы. Стороны подписали новый договор в связи с тем, что срок действия предыдущего истекает в этом году.

Соглашение содержит 228 обязательств по направлениям зарплаты, условий и охраны труда, соцзащиты работник и гарантий для молодежи. Положение документа вступят в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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