2019-10-09T12:24:32+03:00
Происшествия

В Башкирии на травмпункт напали неадекватные мужчины и избили пациентов

Пострадавшие получили травмы во второй раз за ночь
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Участников конфликта пришлось разнимать полицейскимУчастников конфликта пришлось разнимать полицейским
Изменить размер текста:

Избиение жителей Стерлитамака в местном травмпункте засняли на видео.

Напомним, что жуткая история произошла в минувшее воскресенье, 6 октября. Ночью группа молодых мужчин отдыхала в клубе «Большой». Там друзья повздорили с еще одной компанией. Началась драка. В итоге 31-летнему пострадавшему и его 46-летнему товарищу понадобилась помощь медиков, и они обратились в больницу.

На этом злоключения компании не закончились. Вскоре в травмпункт ворвались их обидчики, которые захотели еще раз избить пострадавших. Медики попытались защитить беспомощных пациентов от незваных гостей. В коридоре началась еще одна драка, видео которой появилось в распоряжении «КП-Уфа». После этой стычки за помощью врачей обратились еще двое товарищей избитых.

Окончательно разнять соперников удалось лишь сотрудникам Росгвардии. После оказания первой медицинской помощи всех избитых отправили домой. С зачинщиками драки сейчас работают стражи порядка – полицейские начали проверку.

В Башкирии избили пациентов травмпункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе ребенка по пути из школы сбил автомобиль, водитель скрылся с места ДТП
Бывшая девушка Радика Юльякшина объяснила, зачем пошла искать любовь на ТВ
Экс-кандидат на пост главы Башкирии залезла в гроб
На проспекте Октября в Уфе автобус сбил пешехода – пострадали два человека
Абоненты МегаФона могут оплачивать кэшбэком безлимитные услуги связи
Ответственность за сохранение языков в Башкирии возложат на новое министерство
В Башкирии правительство, профсоюзы и работодатели подписали соглашение
В северной части Уфы вспыхнул газопровод
В Уфе пройдет форум этнической музыки
В Башкирии медведь напал на пасеку
Автовокзалы в Башкирии могут сдать в аренду частному бизнесу
В Башкирии со следующего года введут новый налог
В Башкирии построят молочный комплекс за 900 млн рублей
В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину
В Уфе перекроют дороги и ограничат движение транспорта в День Республики
В Уфе ограбили барбершоп гражданина Сирии
Жителей Башкирии возмутил ребенок, забравшийся на памятник солдату для эффектного фото
В Уфе прикрыли опасную газозаправку
Уфа вошла в рейтинг городов, где живут самые расчетливые женщины
В следкоме рассказали подробности жестокого убийства уфимки ее возлюбленным
Бывшая Элвина Грея поборется за сердце комика Тимура Батрутдинова
В МВД прокомментировали массовые драки в Стерлитамаке
Депутаты Башкирии намерены помогать строить дом молодым специалистам и многодетным семьям