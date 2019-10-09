В Башкирии на травмпункт напали неадекватные мужчины и избили пациентов

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-09T12:24:32+03:00

Пострадавшие получили травмы во второй раз за ночь

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Избиение жителей Стерлитамака в местном травмпункте засняли на видео.

Напомним, что жуткая история произошла в минувшее воскресенье, 6 октября. Ночью группа молодых мужчин отдыхала в клубе «Большой». Там друзья повздорили с еще одной компанией. Началась драка. В итоге 31-летнему пострадавшему и его 46-летнему товарищу понадобилась помощь медиков, и они обратились в больницу.

На этом злоключения компании не закончились. Вскоре в травмпункт ворвались их обидчики, которые захотели еще раз избить пострадавших. Медики попытались защитить беспомощных пациентов от незваных гостей. В коридоре началась еще одна драка, видео которой появилось в распоряжении «КП-Уфа». После этой стычки за помощью врачей обратились еще двое товарищей избитых.

Окончательно разнять соперников удалось лишь сотрудникам Росгвардии. После оказания первой медицинской помощи всех избитых отправили домой. С зачинщиками драки сейчас работают стражи порядка – полицейские начали проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/736744" frameborder="0"></iframe> В Башкирии избили пациентов травмпункта.

ИСТОЧНИК KP.RU